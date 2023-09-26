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القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الزراعة اللبنانى عباس الحاج حسن الدول العربية إلى الاستثمار فى مجال الزراعة فى لبنان، موضحا أن بلاده تمتلك العديد من الإمكانات إلى تمتلكها فى هذا الإطار، فى ظل ما يعانيه العالم العربى، جراء النقص فى المواد الغذائية، والحاجة إلى العمل على تعزيز الأمن الغذائي.

وأشاد بالدور الكبير لجامعة الدول العربية، معربا عن تقديره الكامل للدعوة التى أطلقها الأمين العام أحمد أبو الغيط لعقد هذا الاجتماع، فى هذا التوقيت الحساس فى انعكاس لادراكه لاهمية التركيز على هذا الملف فى اللحظة الراهنة

وكانت قد انطلقت وزير الزراعة اللبنانى يدعو إلى زيادة الاستثمار فى بلاده بمجال الغذاء.

وكانت قد انطلقت اليوم الأربعاء أعمال اجتماع الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الامن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى فى تصريح اليوم إن المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعى لإحداث اختراقات عديدة فى هذا الملف الخطير ومايواجهه من تحديات جمة؛ منها ندرة الموارد المائية فى الإقليم العربى؛ تحديات تغير المناخ؛ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية وكلها تحتاج إلى تعامل عربى يناسب حجم هذه التحديات.

وأضاف الذخيرى أن الوزراء سيناقشون أطر التعاون فى ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائى على كافة المستويات القطرى والثنائى والجماعي.