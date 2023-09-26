رئيس الوزراء العراقي: لم تعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم داعش

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السوداني، خلال مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال"، نقلته وكالة الأنباء العرقية- واع. إنه لم "يعد هناك ضرورة لوجود التحالف الدولي الذي تشكل لمواجهة تنظيم داعش"، مضيقا: "أنه خلال هذا الشهر ستجتمع اللجنة المشتركة مع الجانب الأمريكي، وستؤكد على العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة للتعاون الأمني، ومنفتحون في كل المجالات".

وذكر رئيس الوزراء أن "وجود سوريا بنظامها السياسي وشعبها، أفضل من بديل مجهول قد يُدخل المنطقة في حرب ثانية مع داعش، وأي إرباك أمني في سوريا سيطلق وحوش الإرهابيين ويهدد الأمن في العراق والمنطقة".

4 سبتمبر, 10:00 GMT

وقال السوداني، في لقاء مع عدد من الإعلاميين، إن "التحركات الأمريكية الأخيرة كانت عملية لتبديل القوات الموجودة في سوريا لواء بلواء آخر"، مضيفا أنه "لا توجد أي حركة للقوات الموجودة في العراق من دون علم الحكومة العراقية"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفت إلى أن "العراق ليس بحاجة إلى أي قوات قتالية"، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة العراقية الأمريكية ستعقد اجتماعها منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي".

2 أغسطس, 15:09 GMT

ورحب تحالف "الفتح" بما حققه المفاوض العراقي من اتفاق على خروج القوات القتالية بشكل كامل في نهاية هذا العام"، مؤكدا أنها خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم "داعش" وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وغزا تحالف تقوده الولايات المتحدة العراق، في مارس/ آذار 2003، بناء على اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن لم يتم العثور على مثل تلك الأسلحة قط.