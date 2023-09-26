أحمد أبو الغيط: علينا مواصلة تقديم الدعم للشعب السودانى

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الاستثنائى للاتحادات العربية لدعم مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بالحرب، وذلك فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المبادرة تعكس أحاسيس العرب تجاه الأوضاع فى السودان، موضحا أن الخراب الذى بالخرطوم ومدن أخرى، ناهيك عن توقف خدمات الكهرباء والمياه والتعليم، ترك حزنا عميقا فى نفوس كافة الشعوب العربية.

وأضاف الأمين العام أن المهمة الرئيسية التى تقع على عاتق العرب هى خدمة الشعب السودانى، عبر المؤسسات، مؤكدا على ضرورة استمرار التحفيز ومداومة الدعم فى ظل استمرار القتال.

وأضاف أن الشعب السودانى جزء من هذه الأمة، وبالتالى ينبغى مواصلة دعمهم، مع العمل فى نفس الوقت على المسار السياسى عبر السعى نحو وقف الاقتتال فى اللحظة الراهنة.