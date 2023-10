شكرا لقرائتكم خبر عن في حماية جنود الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد عشرات المستوطنين اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته، كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد حراس المسجد الأقصى، وعرقلت دخول العديد من المصلين والزوار إلى الأقصى، لتأمين عملية الاقتحام.

This is a Twitter Status تعتقل 11 فلسطينيًا من بينهم شقيقين وأسير محرر، وتخرب منازلهم بـ This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، وتجولوا في باحاته، بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، على بواباته، وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس.