شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"النواب الأردنى" يشدد على ضرورة تجريم الإساءة للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد عضو مجلس النواب الأردنى النائب غازى الذنيبات، على ضرورة تجريم الإساءة للقرآن الكريم، التى تتم عبر ممارسات متطرفة وإرهابية فى بعض الدول الإرهابية.

جاء ذلك لدى مشاركته (عبر تقنية زووم) في أعمال جلسة البرلمانات الإسلامية، التى ترأسها رئيس مجلس الشعب الجزائرى إبراهيم بوغالي.

وأشار عضو مجلس النواب الأردني إلى أن التذرع بحرية الرأى والتعبير أمر مرفوض ويتوجب على البرلمانات العربية والإسلامية التحشيد لوقف تلك الممارسات التي تؤجج مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم.

وقال: "نرفض في الأردن الأعمال المتطرفة والجبانة التي يقوم بها المتطرفون فى بعض الدول الأوروبية بحرق نسخ من المصحف الشريف"، داعياً إلى اتخاذ مواقف برلمانية واضحة لمواجهة الإساءة للأديان والمعتقدات، والوقوف بحزم أمام التذرع بحرية الرأي والتعبير التي باتت تستخدم للنيل من الرموز الدينية.

وأضاف الذنيبات أنه "يجب أن تقوم الحكومات بوضع قوانين صارمة لتجريم هذه السلوكيات البغيضة، مثلما يتوجب التزام وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى ومحركات البحث، بعدم نشر أي محتوى يحرض على الكراهية والعنف، واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يسهم في نشر هذه السلوكيات المتطرفة".

في سياق مختلف، أشار الذنيبات - في كلمته - إلى ملف آخر تناوله البرلمانيون الإسلاميون، والمتعلق بالتغير المناخي، حيث قال إن هذا الملف باق في صلب اهتمام الملك عبد الله الثاني.

