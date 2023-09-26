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شرطة الحرم المكي تنال إشادة واسعة بعد مساعدة شاب قطري في أداء العمرة... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 25 سبتمبر/ أيلول 2023، مقطع فيديو للشاب القطري غانم المفتاح، الذي يعاني من مرض خلقي نادر يعرف باسم متلازمة "التراجع الذيلي"، والذي يعيق نمو العمود الفقري السفلي، وهو يقوم بأداء العمرة.

وظهر في الفيديو قيام عناصر من الشرطة بمساعدة غانم في أداء شعيرة العمرة والوصول للحجر الأسود، مفسحين المجال له للطواف حول الكعبة .

لتحظى عناصر الشرطة السعودية، بإعجاب وثناء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد المفتاح، شخصية مؤثرة وملهمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سفير النوايا الحسنة لدولة قطر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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