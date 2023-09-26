رئيس الوزراء العراقي السابق: الشركات التركية لعبت دورا مؤثرا في عملية البناء في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي للمالكي، أن رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي استقبل السفير التركي لدى بغداد، إذ أكد المالكي أن الشركات التركية لعبت دورا مهما في عملية البناء في العراق، بحسب القناة.

22 سبتمبر, 07:40 GMT

واستعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية فضلا عن تداعيات الأحداث الإقليمية والدولية، والعلاقات العراقية - التركية، في مختلف المجالات.

وناقش المالكي ورضا كوناي مدى مساهمة تركيا، في مشروع "طريق التنمية" إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة بين البلدين، في وقت، قال رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي أن "الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وكذلك تنفيذ مشروع طريق التنمية لكونه مشروع حيوي إقليمي مهم للعراق وتركيا".

وأوضح المالكي ضرورة العمل المشترك بين البلدين بهدف ترسيخ العلاقات وتعزيزها في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى "وجود حرص لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وتوفير سبل تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق".

ومن ناحيته، سلّم السفير التركي، علي رضا كوناي، دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى نوري المالكي، لزيارة أنقرة، مجددا رغبة تركيا في حل القضايا العالقة بين البلدين.

1 مارس, 08:23 GMT

وشدد السفير التركي لدى بغداد على أن "الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تطوير العلاقات بين الدولتين".

وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي شركات أمريكية كبرى.

وذكرت قناة "السومرية نيوز"، أن "السوداني التقى بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، مطلعا إياه على بيئة العمل في العراق، وأن بلاده أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة"، موضحا أن "هناك موارد طبيعية لم تُستثمر في العراق، حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن "حكومة بلاده تستثمر الإيرادات بشكل صحيح من أجل تفعيل قطاعات اقتصادية مهمة غير النفط، بدعوى أنه لا يمكن الاستمرار بالاعتماد على النفط وحده لتعزيز الموازنة وتغطية الالتزامات، كما أن "المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال 2-3 أعوام".

20 سبتمبر, 11:29 GMT

وذكر شياع السوداني أن "العراق ركز على توفير بيئة أعمال مواتية للشركات الأجنبية بشكل عام، والشركات الأمريكية بشكل خاص"، منوها إلى أنه "لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه "لدى العراق مسودة نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، كما تلتزم الحكومة بحماية الملكية الفكرية"، مضيفا، بالقول: "اعتمدنا مشروع قانون أُرسل إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ونعمل بخطوات حثيثة على مسوّدة قانون الدفع الإلكتروني، وقطعنا شوطا كبيرا في الإصلاح المالي والمصرفي، من خلال علاقتنا بالبنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية".