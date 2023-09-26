إعلام: استنفار للجيشين اللبناني والإسرائيلي على الحدود المشتركة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "المنار"، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اللبناني شق الطريق العسكري في مزرعة بسطرة الحدودية الواقعة ضمن مزارع شبعا على الحدود المشتركة مع إسرائيل.

24 سبتمبر, 15:05 GMT

ويجري شق الطريق العسكري مقابل الطريق الذي شقه الجيش الإسرائيلي، في المنطقة نفسها، قبل أيام، حيث وصفت القناة هذا الأمر بـ"الاعتداء"على السيادة اللبنانية، بحسب قولها.

وأشارت القناة إلى سيادة حالة من الاستنفارللجيش الإسرائيلي ونظيره اللبناني، بسبب التعديات التي ارتكبتها الجرافات الإسرائيلية في مزرعة بسطرة التابعة لمزارع شبعا.

ولفتت إلى أن تلك التعديات الإسرائيلية سيحاول الجيش اللبناني إزالتها بحضور عناصر قوات "اليونيفيل" الدولية.

في سياق متصل، وجّه "حزب الله" اللبناني، الأحد الماضي، تحية للجيش اللبناني بعد تصديه للجيش الإسرائيلي في نطاق مزارع شبعا على الحدود المشتركة بين الجانبين، حيث نقلت قناة "المنار" عن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، توجيهه تحية كبيرة للجيش اللبناني على تصديه لانتهاك الجيش الإسرائيلي عند مزرعة بسطرة ضمن مزارع شبعا على الحدود الثنائية، بحسب القناة.

23 سبتمبر, 11:53 GMT

وأشار الجيش اللبناني، في بيان له، إلى أنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".

ولفت الجيش اللبناني، في بيان، إلى أن "عناصرا من العدو الإسرائيلي أقدموا على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة - الجنوب".

وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني، وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.