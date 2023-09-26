مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان يدعو لإيجاد خيار ثالث لحل أزمة الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - دعا مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان ، المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لحل أزمة الرئاسة في البلاد الغارقة في أزمة سياسية بعد نحو 11 شهرا من شغور المنصب.

وقال لودريان - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمة كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إخراج لينان من أزمته - "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث".

وحذر من أن "المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد"، بعد ما يقرب من عام من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وفشل البرلمان في انتخاب بديل، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ أربعة أعوام.

ومنذ انتهاء ولاية عون في نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفرا من إيصال مرشحه إلى المنصب.. كذلك، منذ تعيينه في يونيو مبعوثا خاصا، زار لودريان لبنان ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة ولكن لم تثمر جهوده شيئا.

ويزيد الفراغ الرئاسي الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.. ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.