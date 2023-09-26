كرم جبر لـ"الخليج 365": على الإعلام العربي المحافظة على حياده بين مختلف القوى والتوازنات

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات لـ"الخليج 365"، على هامش المنتدى، اليوم الثلاثاء، أشار فيها إلى أن المنطقة تشهد أحداثا سياسية كثيرة، إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها المنطقة.

30 يوليو, 11:39 GMT

وتحدث جبر عن المستجدات التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي، التي تمثل جانبا من التحديات التي يواجهها الإعلام العربي.

وتابع: "منتدى دبي يسلط الضوء على هذه القضايا عبر حلقات نقاشية تتضمن طرح كل الآراء والأفكار"، مشيرا إلى اعتقاده بأن يتم التوصل إلى توصيات إرشادية للإعلام العربي خلال الفترة المقبلة.

وعن حالة الاستقطاب التي يشهدها الإعلام العربي، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر: "من المهم جدا أن يحافظ الإعلام العربي على حياده بين مختلف القوى والتوازنات"، مضيفا: "نرى مؤتمرات تعقد ما بين الهند والصين وروسيا وكلها تستهدف المنطقة العربية لاستقطاب أكبر عدد من الدول العربية والأفريقية".

وتابع: "المهم هنا هو أن يكون هناك وعي إعلامي عربي يجعله يبحث عن المصلحة العربية ويكون دوره إيجابيا لمساندة المصالح العربية والوقوف في ظهرها".

21 يونيو, 18:58 GMT

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ21 لمنتدى الإعلام العربي 2023، بمشاركة نحو 3 آلاف شخصية إعلامية من المنطقة والعالم.

ويقام المنتدى على مدى يومين بمدينة جميرا في دبي، ويناقش واقع الإعلام العربي ومدى تأثره بالاتجاهات الإعلامية الحديثة ودوره في صنع مستقبل أفضل للدول العربية.