الأردن يسقط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت القيادة العامة للجيش الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصدرا عسكريا مسؤولا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن إسقاط المنطقة العسكرية الشرقية لطائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا تحملان مواد مخدرة.

28 أغسطس, 08:16 GMT

وأوضح المصدر الأردني أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا محملتان بكمية من مادة "الكرستال"، وأنه تم تحويل تلك المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر العسكري الأردني على أن "قوات بلاده العسكرية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.

16 أغسطس, 13:05 GMT

وذكر مصدر عسكري في الجيش الأردني أن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية".

وأشار المصدر إلى أن المسيرة كانت محملة بمادة "الكريستال" المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وبدوره، توعد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.