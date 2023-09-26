مديرة نادي دبي للصحافة لـ"الخليج 365": نركز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت بوحميد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجلسات كانت ملهمة إذ شارك فيها إعلاميون سابقون بقصص نجاحهم، مشيرة إلى أن المنتدى يركز في يومه الثاني على القطاعات الحيوية في الإعلام، موضحة "اليوم احتفينا بالفائزين بجائزة الإعلام العربي بقطاعاتها المختلفة، وغدا نتحدث عن نجاح دولة الإمارات في الوصول إلى الفضاء مع الرائد سلطان النيادي، أول رائد فضاء إماراتي".

وتابعت: "كذلك لدينا جلسة سياسية مع أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، وجلسة للوزراء العرب، ولدينا جلسات مختلفة مع كتاب وإعلاميين يناقشون مستقبل من منظور الذكاء الاصطناعي ومن منظور استخدام التكنولوجيا في خدمة الإعلام العربي".

"لدينا مبادرة مع مجموعة الصين، واليوم وقعنا مع هيئة الإعلام في مصر، اليوم أطلقنا مع وزارة الذكاء الاصطناعي عن التقرير الإعلامي للمنصات والشبكات الإعلامية في ظل الدفع الاصطناعي، هذه هي الشراكات التي لدينا الآن، ولا توجد لدينا شراكات مع روسيا لكننا نرحب بالشراكات".

وأوضحت أنه "لا توجد منافسات أو مقاومات تؤثر على مسيرة الإعلام بشكل عام، نحن نتحدث عن الفرص المتواجدة للعاملين في المؤسسات وللإعلاميين في هذه القطاعات، وأيضا نركز الفرص الإيجابية للإنماء، والتركيز على ما يحتاجه الإعلاميون من المؤسسات الإعلامية، ومن هذه المنظومة المتكاملة لإعلام عربي قوي يصل إلى العالمية".