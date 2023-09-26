شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات مستمرة.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم، شمال وشرق قطاع غزة، مخلفة أضراراً في ممتلكات الفلسطينيين.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، إصابة فلسطينيين بالرصاص، وشاب بجروح، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، خلال اقتحام مناطق متفرقة، تخللها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

المسجد الأقصى

من ناحية أخرى، جدد عشرات المستوطنين اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته.