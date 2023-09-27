مفوضة الاتحاد الأفريقي: أفريقيا تتبنى التكنولوجيا الحديثة في الطاقة أسرع من أي منطقة في العالم

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، أن أفريقيا تتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بشكل أسرع من أي منطقة أخري في العالم.



مفوضة الاتحاد الأفريقي

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في جلسة مشتركة مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوربي كادري سيمسون، خلال قمة الابتكار التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في بون، ألمانيا، " إن هذا يسمح لها "بالتجاوز والقفز"، على بعض تقنيات ومنهجيات الطاقة في العالم "المتقدم".

وأضافت "لدينا أشياء تحدث في أفريقيا فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام- نحن نعتمد تكنولوجيا الطاقة بسرعة كبيرة".



مفوضة الاتحاد الأفريقي

ولفتت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي إلى أن سلاسل القيمة المضافة، وغيرها من ابتكارات الطاقة "يتم تطويرها محليًا واستخدامها محليًا لتخضير اقتصاداتنا".

وقالت، "يجب على قارتنا أن تنمو- ولكن عليها أن تنمو بطرق متوافقة مع المناخ والاستدامة."

وأوضحت الدكتورة أماني أبوزيد، أنه من أجل توفير سلاسل القيمة المطلوبة، "يجب أن يتغير النظام البيئي للطاقة بأكمله".

وقالت "لا شيء من هذا يحدث بدون التمويل ونحن بحاجة إلى تمويل لأكثر من مجرد توليد الطاقة، مشيره إلي ضرورة عدم التركيز فقط علي توليد الطاقة ولكن على شبكات نقل الطاقة أيضا".

وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد علي أن الرقمنة أمر حيوي"، وقالت " إن جائحة الفيروس التاجي كورونا سمح بتحقيق قفزات هائلة في التقنيات الرقمية"، واضافت " إن أزمة المناخ هي حافز لنا جميعًا للخروج من مناطق الراحة الخاصة بنا".

واعتبرت الدكتورة أماني أبو زيد، أن قطاع الطاقة على مستوى العالم يحتاج إلى "التطلع إلى المستقبل".

وتطرقت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي في كلمتها إلي التحديات والفرص التي ينطوي عليها تحول الطاقة في أفريقيا ، مشيره في هذا الصدد إلى أن أكثر من نصف القارة لا يزال لا يحصل على الكهرباء.

واتفقت الدكتورة أماني أبو زيد ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي علي أن تخزين الطاقة المتجددة يحتاج يفتح المجال لمزيد من الابتكار.

جدير بالذكر أن مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي أماني أبو زيد، استقبلت في وقت سابق من العام الجاري، كادري سيمسون في مصر لمناقشة أمن الطاقة.

وفي ردهما علي سؤال بشأن أي مجال من مجالات تحول الطاقة الذي لا يزال يفتقر إلى الابتكار: كانت إجابة الدكتورة أماني أبو زيد وكادري سيمسون: " إنه بطاريات و وسائل تخزين الطاقة المتجددة".

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد، " إن تصنيع البطاريات لتخزين الطاقة يجب أن يحرص على استخدم مسئول للمعادن في افريقيا والتي تحوي على ٥٠ الى ٨٠٪؜ للمعادن اللازمة لصناعات الطاقة النظيفة والاتصالات، كما يجب ان نطور هذه البطاريات لتكون اكثر كفاءة، وأصغر حجما و اقل سعرا".

فيما كان رد كادري سيمسون، "إننا نرى مشكلات كبيرة عندما لا نتمكن من تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، نحن بحاجة إلى الكثير من الابتكار في قطاع تخزين الطاقة المتجددة.

واضافت " إن أوروبا بحاجة إلى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة المحلية، وهذا يعني "أننا بحاجة إلى منح المزيد من التصاريح - مما يسمح بالابتكار"، وتابعت "لا نريد استبدال الاعتماد على الغاز الروسي باعتماد آخر على طرف ثالث آخر في مجال التكنولوجيا".