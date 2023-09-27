شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استنفار فرق الإطفاء والإنقاذ للسيطرة على حريق في نينوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنفر الدفاع المدني العراقي فرق الاطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى، وذكر مصدر صحي وأمني تسجيل 100 وفاة وأكثر من 150 إصابة في الحريق.

كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي الاستنفار التام لكوادر قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي لإنقاذ المصابين جراء الحريق.

وذكرت الهيئة في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية، أنه "استنفار تام لكوادر قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق".

استنفار الفرق الصحية

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وجه بالاستنفار لإسعاف وعلاج المصابين في حادث حريق قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وذكر بيان لوزارة الصحة، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وجه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق وتقديم الرعاية الصحية لهم".