شكرا لقرائتكم خبر عن 19 حالة وفاة بالكوليرا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت السودان 19 حالة وفاة و258 إصابة بالكوليرا في ولايتي الخرطوم والقضارف.

وأوضح وزير الصحة السوداني د. هيثم محمد إبراهيم، أنه بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية أُعلنت حالات الكوليرا في ولاية القضارف للتعامل معها، وتوفير الإمداد اللازم لتوفير تحصين في المستقبل، حتى يكون السودان مؤهلًا لتسلم التحصين.

نازحو السودان الأكبر في العالم

قالت الأمم المتحدة إن النازحين جراء الصراع في السودان هم الأكبر على مستوى العالم، محذرة من أن استمرار القتال سيؤدي إلى مزيد من الكوارث والمعاناة للسودانيين والعاملين في المجال الإنساني.

وقالت نائب رئيس البعثة الأممية في السودان كيلمنتين سلامي، إن القتال زاد من تردي الأوضاع الإنسانية في كل المجالات، وطالبت طرفي الصراع بالوقف الفوري وطويل الأمد للأعمال العدائية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في أرجاء البلاد.