100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧نينوى العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة صحة نينوى، سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".



ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحادث.

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.

وقال الشمري لوكالة "واع"، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وأضاف، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".