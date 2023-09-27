شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يُدين الهجوم الحوثى على الحدود السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج،الهجوم الحوثى الذي أودى بحياة اثنين من القوات البحرينية على الحدود الجنوبية للسعودية، مقدماً تعازيه لمملكة البحرين، ومعرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأعرب جروندبرج في بيان، نشرته البعثة عبر موقعها الرسمي، عن قلقه إزاء استمرار التوترات العسكرية على الحدود اليمنية وعدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، وأسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وقال المبعوث الأممي، إن أي تجدد للتصعيد العسكري يُمكن أن يجر اليمن مجدداً إلى دائرة من العنف وأن يُقوّض جهود السلام الجارية. كما أن استمرار اندلاع القتال يُبرهن على هشاشة الوضع في اليمن".

وأضاف: "تواصلنا مع الجميع للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج، واستخدام الحوار لحل الخلافات ولتخفيف التوترات العسكرية".

وحذّر جروندبرج من أن "بناء الحد الأدنى من الثقة المطلوبة للحوار البنّاء يتطلب جهداً كبيراً، ولكن تسهل خسارته"، مشدداً على الحاجة إلى "اتخاذ خطوات حاسمة نحو وقف إطلاق نار مستدام في جميع أنحاء البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة لإنهاء النزاع".