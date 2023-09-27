شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الطيران المباشرة بين بغداد وموسكو.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية العراقية، استئناف رحلات الطيران المباشرة بين العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الروسية موسكو ابتداءً من السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الخطوط الجوية العراقية: "أنه سيتم استئناف الرحلات المباشرة بين بغداد وموسكو، ابتداءً من يوم السبت المقبل 30 سبتمبر وبواقع رحلتين أسبوعياً".

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