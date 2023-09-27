الارشيف / اخبار الخليج

استئناف رحلات الطيران المباشرة بين بغداد وموسكو.. السبت المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف رحلات الطيران المباشرة بين بغداد وموسكو.. السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية العراقية، استئناف رحلات الطيران المباشرة بين العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الروسية موسكو ابتداءً من السبت المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان الخطوط الجوية العراقية: "أنه سيتم استئناف الرحلات المباشرة بين بغداد وموسكو، ابتداءً من يوم السبت المقبل 30 سبتمبر وبواقع رحلتين أسبوعياً".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا