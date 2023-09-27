"حريق نينوى"... الرئيس العراقي يدعو لفتح تحقيق والبعثة الأممية تصفه "بالمأساة الهائلة"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رشيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن" ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين"، مؤكداً "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".

من جهتها، أعربت البعثة الأممية في العراق، عن شعورها بالصدمة والألم بسبب الخسائر الفادحة في الأرواح والإصابات في الحريق الذي وقع في الحمدانية، واصفة الحريق "بالمأساة الهائلة".

من جهته، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سببه فقدان معايير السلامة".

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق ، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية".

وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.

أمس, 22:30 GMT

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).