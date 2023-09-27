الرئيس المصري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي قضايا الأمن والاقتصاد

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- الخليج 365. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، في بيان له، إن الجانبين "بحثا التعاون بين موسكو والقاهرة في المجالين الاقتصادي والأمني، مع التركيز على التعاون بين موسكو والقاهرة في إطار مجموعة بريكس، وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية".

أمس, 14:49 GMT

وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي الاثنين الماضي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.

وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".

26 أغسطس, 17:14 GMT

وقال باتروشيف، "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".

وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة، وفق تأكيدات الصحيفة الأمريكية.