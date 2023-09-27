سياسي سوداني لـ"الخليج 365": حمدوك لن يستطيع العودة للمشهد ومخاطبته الأمم المتحدة "رسالة للثوار"

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دبي - محمود عبدالرازق - وعلل مصطفى ذلك بأن المنظمة الدولية تتكون من دول ذات مصالح استراتيجية لا يمكن أن تتنازل عن تحقيقها ولو كان ذلك على حساب الدول التي تعاني من الحروب والأزمات.
10 سبتمبر, 17:15 GMT
وتابع مصطفى، كانت شعبية حمدوك بعد تشكيل أول حكومة ثورية كبيرة وسط الثوار، إذ كان بإمكانه تنظيمهم وجعلهم الحاضنة الثورية القوية له، وبالتالي إدارة الفترة الانتقالية مستندا على قاعدة جماهيرية وثورية عريضة، لكنه لم يستطع النظر إلى القوة الحقيقية الداعمة له، بل ظل يلتفت للضجيج السياسي الأجوف وبعض الإملاءات العسكرية المفخخة، أي أنه تحول بقدميه من الأساس الثوري المتين إلى الفخ السياسي والعسكري الأجوف.
وأضاف رئيس الحركة الشعبية أنه "نتيجة عدم قدرة حمدوك على تفهم الواقع والمرحلة الانتقالية بدأت الأوضاع تتعقد، فسرعان ما انقسمت الحرية والتغيير، ودعم أحدهما الجيش ودعاه لقلب حكومة الفترة الانتقالية ونفذ الأخير طلبه، ليرتكب حمدوك خطأ آخر عندما قبل مفاوضة المكون العسكري دون طلب تفويض من قاعدته الثورية المتينة، مما جعل الثوار يرفضون نتائج مفاوضاته ليضطر لتقديم استقالته ويغادر حمدوك الذي لم يستطع قيادة سفينة الثورة الجاهزة إلى بر الأمان".
25 سبتمبر, 15:04 GMT
وأشار مصطفى إلى أن "عدم مقدرة رئيس الحكومة السابق على القيادة الصحيحة للمرحلة الانتقالية هو ما أوصلنا إلى الحالة التي نعيشها اليوم، لذلك لا أعتقد أنه يمكن أن يحقق أي جديد عبر بوابة الأمم المتحدة تتكون من دول ذات مصالح إستراتيجية لا يمكن أن تتنازل عنها حتى لو كان تحقيقها على حساب شعوب الدول المأزومة".
ووجهت الحكومة الانتقالية السابقة في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، "مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، احتجاجًا على مشاركة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ومن بين الموقعين على المذكرة، عضوا مجلس السيادة السابقان محمد الفكي سليمان ومحمد الحسن التعايشي، إلى جانب 11 وزيرا ومستشار واحد في الحكومة بالإضافة إلى رئيس الحكومة السابقة عبد الله حمدوك.
وقالت المذكرة إن توجيه الدعوة لمن "أسمته بقائد انقلاب 25 أكتوبر 2021، ولمن هو طرف في الحرب الحالية، يتعارض مع رغبة السودانيين في الديمقراطية والسلام والعدالة".
10 سبتمبر, 10:49 GMT
ودعا البرهان في حديثه، خلال وجوده في نيويورك، المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية".
ونفى الاتهامات التي وجهت للجيش السوداني بارتكابه أي انتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن "القوات السودانية تتمركز في أماكن محددة ولا تهاجم، وهي تدافع عن نفسها، وهو أمر معلوم للجميع".
ودعا حميدتي إلى تأسيس جيش سوداني جديد "لبناء مؤسسة عسكرية مهنية تنأى بنفسها عن السياسة وتحمي الدستور والنظام الديمقراطي"، حسب تعبيره.
21 سبتمبر, 17:46 GMT
وأوضح أن الحرب سببت دمارا "لم يسبق له مثيل" في السودان، لا سيما في الخرطوم، وأحدثت أزمة إنسانية في دارفور، لافتًا إلى أن فريقه انخرط "بصدق" في المفاوضات التي استضافتها السعودية في جدة، وطرح رؤية لإيقاف الحرب.
واتفق طرفا النزاع مرات عدة على وقف لإطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.