شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أعمال هدم وتجريف بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منشآت تجارية قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، وبركة مياه في قرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

كما شرعت جرافات الاحتلال، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في بلدة بروقين، بالضفة الغربية، بهدف التوسع الاستيطاني.

وتأتي أعمال التجريف والهدم هذه، في إطار مشاريع الضم والتوسع المتسارعة، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

اعتقالات بالضفة الغربية

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي ، 11 فلسطينياً من بينهم شقيقين وأسير محرر، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل ومخيم عقبة جبر وقرية قطنة شمال القدس، مشيراً إلى أن حملة الاعتقالات ترافق معها اقتحام منازل عدة، وتخريب لمحتوياتها.