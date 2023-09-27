شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو لجمع 11 مليون دولار للإغاثة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم عن القلق إزاء الأوضاع الصحية في شرق ليبيا، عقب الفيضانات المدمرة التي ضربتها قبل أسابيع، مشيرًا إلى أن الأزمة في ليبيا مازالت مستمرة، بعد وفاة 4 آلاف شخص، ونزوح 30 ألف شخص وفقدان 8500 آخرين.

وأوضح أن ثلثي المستشفيات لا تعمل في شرق ليبيا نظرًا للدمار الذي لحق بالبنية التحتية الصحية، كما تعاني تلك المرافق الطبية من نقص في العاملين الصحيين والأدوية والإمدادات، ويواجه السكان مشكلات انتشار الحشرات والأمراض المنقولة بالمياه والصدمات النفسية.

استعادة الرعاية الصحية

أشار مدير الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تعمل على الأرض مع السلطات للكشف المبكر عن انتشار الأمراض، وتقييم الاحتياجات وتوفير الإمدادات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية الصحية واستعادة خدمات الرعاية الصحية الأساسية، خاصة ما يتعلق بالصحة النفسية والتلقيحات الروتينية، داعيًا لتوفير 11 مليون دولار لدعم الاستجابة الصحية في ليبيا.