شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتخذ إجراءات حازمة بشأن حريق العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حادث حريق الحمدانية في نينوى.

وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه" تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت محكمة تحقيق الموصل، مساء أمس الثلاثاء، إجراءات عاجلة بعد حدوث حريق في الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأكدت محكمة تحقيق الموصل، أن" قاضي التحقيق أجرى كشفًا ومخططًا على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين والبالغ عددهم 9 أشخاص".

تحقيق عاجل

يذكر أن صاحب القاعة سمير سولاقة، وبقية المتهمين الهاربين، سلموا أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم نقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيا.

ومن جانبه، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات فاجعة الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان تلقته "واع"، أنه أجرى اتصالين هاتفيين مع وزير الصحة صالح الحسناوي، ومحافظ نينوى نجم الجبوري، لمتابعة أوضاع المصابين في الحادث.

وأضاف البيان، أن المندلاوي، تكفل بنقل الحالات الحرجة من المصابين في فاجعة الحمدانية عبر طائرة خاصة إلى خارج العراق، وتحمله لتكاليف سفرهم وعلاجهم كاملة، كما تابع مع وزارة الصحة الاحتياجات المطلوبة لتقديم الرعاية المناسبة للمصابين في الحادثة، مطالبًا الحكومة بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات هذه الفاجعة المأساوية، ومحاسبة كل المقصرين فيها.