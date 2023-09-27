شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الكويت اليوم، مواصلة دعمها للدور الريادي والمهم الذي تنهض به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات الأمن والأمان النوويين مع الدول الأعضاء من خلال تطبيق الضمانات اللازمة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا السفير طلال الفصام.

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الأسلحة النووية

شدد الفصام على دعم الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إسهاماتها الفعّالة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية وغيرها من الأزمات.

وأكد السفير الفصام في كلمته تمسك بلاده بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة عامي 2000 و2010.

وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام الاحتلال كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.