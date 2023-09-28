شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى يبعث برقية عزاء لرئيس مجلس الوزراء العراقى فى ضحايا حادث نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى برقيتين لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ولنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي معزياً بضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوى.

وأعرب بري عن مشاعر الحزن والمواساة معتبرا أن ما حدث فاجعة أليمة أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى موقعاً مئات الضحايا بين قتيل وجريح .



وتوجه بري - باسم الشعب اللبناني وباسم المجلس النيابي - بالعزاء للشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا متمنيا للعراق الأمن والأمان والاستقرار.