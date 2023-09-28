شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: تسمم 100 شخص خلال حفل زفاف فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة الصحة بمحافظة كركوك العراقية تسمم 100 شخص بحفل زفاف في منطقة الحويجة جنوب غربي المحافظة.



وقال مدير إعلام صحة كركوك صباح نامق - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) إن 100 شخص تناولوا طعام العشاء في حفل زفاف وتعرضوا للتسمم.



وأضاف أن 50 شخصاً منهم تلقوا العلاج وغادروا المستشفى، مشيراً الى أن الباقين تحت العلاج، ولا توجد بينهم حالات خطرة.