وزير السياحة الإسرائيلي: استقبالنا في الرياض كان حميميا وتجولنا فيها كأننا في تل أبيب

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أمس, 13:30 GMT
ووصف الموقع زيارة كاتس والوفد المرافق له للسعودية بـ"التاريخية"، حيث نقل عن الوزير كاتس أنه "قوبل بترحاب وأمان، في وقت شعر الوفد الإسرائيلي بالأمان في البلد الذي كان دخوله من قبل الإسرائيليين حتى الأمس حلما بعيد المنال".
وقال وزير السياحة الإسرائيلي:
لا نشعر بأي خوف.. أنت تشعر الهدوء والجوار والانفتاح وكأننا نتجول في تل أبيب. تواجدنا في المؤتمر اليوم وتوجه إلي الكثير من المشاركين. حتى وزير السياحة السعودي أشار إلى وجود أشخاص لم نعتد وجودهم في السعودية دون أن يذكر اسم إسرائيل بشكل واضح.
ولفت إلى أن الاتفاق المحتمل بين إسرائيل والسعودية سيكون دافئا، منوها إلى أن "الكثير من السياح السعوديين سيزورون إسرائيل لكن بالتأكيد ستكون حركة سياحة إسرائيلية في السعودية".
أمس, 12:51 GMT
وقال وزير السياحة الإسرائيلي:
السياحة هي جسر بين الأمم، والشراكة في القضايا السياحية لديها القدرة على جمع القلوب والازدهار الاقتصادي، وسأعمل على خلق تعاون لتعزيز السياحة والعلاقات الخارجية لإسرائيل.
أمس, 10:31 GMT
وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل والسعودية جهودهما للتوصل إلى اتفاق التطبيع، كما تتزامن مع وصول أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، إلى رام الله للمرة الأولى، من أجل تسلم أوراق اعتماده الدبلوماسية.
© Gulf 365دول عربية وإسلامية على "رادار التطبيع" مع إسرائيل
دول عربية وإسلامية على "رادار التطبيع" مع إسرائيل
© Gulf 365