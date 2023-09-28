شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى ومبعوث فرنسى يبحثان آخر تطورات الملف اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات.