شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والبحرين تبحثان أوجه التعاون المشتركة فى قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير المواصلات والاتصالات البحرينى محمد بن ثامر الكعبي، مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى جن هونج لونج، أوجه التعاون الثنائي وتعزيز العمل المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك على هامش أعمال منتدى النقل العالمي في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية،حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".