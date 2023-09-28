شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعرب عن تعازيها للعراق فى ضحايا حادث حريق عرس الحمدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا حادث حريق في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى، مما تسبب في وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وعبرت الخارجية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المؤسف.