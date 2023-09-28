شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: محافظ تعز يبحث مع السفير الأمريكى القضايا المتعلقة برفع الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فايغن، عددا من القضايا المتعلقة برفع الحصار عن المدينة وإحلال السلام.



وتطرق المحافظ - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية إلى الأوضاع الناجمة عن استمرار الحرب والحصار، الذي تفرضه المليشيات الحوثية على المحافظة؛ مما تسبب بزيادة حجم المعاناة الإنسانية، مشيدا ببرامج الدعم والمشاريع المقدمة من الولايات المتحدة وما تشهده المحافظة من جهود لاصلاح الطرقات وعودة العمل بميناء المخا ومطار المخا الدولي ومؤشرات التقدم في عدد من المجالات وخصوصا المهام المنفذة في ملف خطة الاطار الاقتصادى للتحول نحو التنمية المستدامة.



وشدد "شمسان"، على محورية تعز في عملية السلام وتحقيق النجاح لعملية التسوية السياسية الشاملة، داعيا الى الضغط على المليشيات من أجل فتح الطرقات وإنهاء الحرب والانصياع للجهود الدولية والمبادرات الرامية لإحلال السلام.



من جانبه، أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده لملف التحول نحو التنمية المستدامة في تعز والتخفيف من معاناة أبناء المحافظة ودعم كل الجهود الرامية الى تحقيق السلام والتخفيف من آثار الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمنى.