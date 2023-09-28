شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة مجلس الأمة الأردنى للانعقاد 11 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى الأردنى، صدور أمر ملكى بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد، فى دورته العادية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 أكتوبر المقبل.

وذكر الديوان الملكي- في بيان، اليوم الخميس، أنه تم إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى التاريخ ذاته.

في سياق آخر.. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، تعيين السفير دكتور سفيان القضاة ناطقًا رسميًا ومديرًا للعمليات وإدارة الشؤون القنصلية في الوزارة.

وكان السفير سنان المجالي الناطق السابق قد قال إنه غادر الأردن للالتحاق بعمله الجديد سفيرًا للمملكة لدى دولة الكويت، مقدما الشكر والتقدير للزملاء الإعلاميين والصحفيين على حسن التعاون، داعياً الله أن يوفقه بما فيه خدمة للأردن العزيز، تحت ظل الراية الهاشمية، بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

