شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات نينوى: لجنة التحقيق بحريق الحمدانية أنهت إجراءاتها وأوقفت 19 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العراق .. أعلن قائد عمليات نينوى، أن لجنة التحقيق في حريق الحمدانية أنهت إجراءاتها وأوقفت 19 شخصا، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أكدت وسائل إعلام محلية، التخطيط لتنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.

وأعلنت السلطات العراقية مقتل 94 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في حريق بصالة أفراح في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأظهرت لقطات جديدة من قاعة "الهيثم" بمحافظة نينوى شمالي العراق العروسين يؤديان رقصة وسط تصفيق الحضور قبل لحظات من وقوع الكارثة، بسبب مواد البناء السريعة الاشتعال.

وعندما بدأت الرقصة، أطلقت حلقة من الألعاب النارية نوافير من الشرر في الهواء ما أدى إلى اشتعال النيران في ألواح السقف، ثم تدافع نحو 250 ضيفا مذعورين إلى المخارج وسط انهيار الزخارف المشتعلة وقطع السقف عليهم.