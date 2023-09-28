إعلام: سفير السعودية غير المقيم لدى الأراضي الفلسطينية يلغي زيارته للمسجد الأقصى

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13 أغسطس, 08:06 GMT
ونشر السديري، منشورا عبر منصة "إكس"، واصفا فلسطين بـ"الحبيبة"، تضمن، صورا تجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالعاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات".
وأضاف السديري أن التحية "مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد"، على حد تعبيره.
26 سبتمبر, 10:31 GMT
ورحبت الوزارة بالزيارة، وقالت إنها "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".
وقالت الوكالة وقتها، إن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلّم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين في العاصمة الأردنية عمان.