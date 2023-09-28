نائب لبناني: الأزمة قائمة كلها على العقوبات المفروضة من الخارج والمطلوب أثمان سياسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال قبلان في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن "رئيس مجلس النواب قام بدوره الدستوري والبرلماني ودعا إلى جلسات متكررة لمجلس النواب، ولم يتم انتخاب رئيس جمهورية فيها، ومن ثم دعا مرات عديدة للحوار وحتى الآن الفرقاء المعنيين لم يوافقوا على الحوار، وبالتالي دعوة الرئيس بري إلى الحوار من باب حرصه على وضع واستقرار ومستقبل البلد"، معتبرًا أن "من يرفض الحوار يكون غير متحمس وغير مستعجل على انتخاب رئيس جمهورية".

وأضاف أنه "عندما تصل الأمور إلى هذا المستوى، الحوار الداخلي غير موجود وممنوع ومرفوض من بعض القوى، والمبادرات الخارجية تتعرض لإطلاق نار، وبالتالي لا يريدون حوارات ولقاءات داخلية، ولا يريدون أي مبادرات من الخارج، هذا يعني أنهم يريدون تأخير انتخاب رئيس جمهورية لعل اللحظة التي تعطي فرصا للفريقين".

25 أغسطس, 19:27 GMT

وأشار قبلان إلى أنه "عندما يصل الأمر إلى هذا المستوى من التعقيد الداخلي والخارجي، وبالتالي الرئيس بري مضطر لأن يقول أوقفت محركاتي وأديت قسطي للعلى والذي لديه أي مبادرة أو طرح فليعرضه علينا".

إلى ذلك، رأى قبلان أن "أي مبادرة من أي جهة كانت عندما يكون عنوانها مساعدة اللبنانيين نحن نرحب بها، وعلى ضوء العروض الجدية والنتائج نحكم بهذا الموضوع، ولا يمكن أن نحكم على المبادرة القطرية لأنها لا تزال في بدايتها، ولكن نقول شكرا لكل من يمد يده لمساعدة اللبنانيين للخروج من الأزمة على أن لا تفرض المساعدة أسماء مرشحين من الخارج، إنما بتأكيد ودعم أسماء مطروحة داخليًا".

كما أوضح قبلان أن "الأزمة اللبنانية قائمة كلها على العقوبات المفروضة من الخارج على لبنان، ولو أن العقوبات لم تكن موجودة كان وضعنا أفضل بكثير وكنا خرجنا من هذه الأزمة"، مضيفًا أنه "إذا أراد الغرب والأمريكيين الاستمرار بالعقوبات، بالنهاية تكون معركة مفتوحة، يحاولون وهذا يؤكد أنه المطلوب هو أثمان سياسية لكل الاستحقاقات الداخلية في الموضوع، ونحن غير جاهزين وغير مستعدين لتقديم أثمان سياسية تتعلق باستراتيجية كبرى في المنطقة والمرتبطة مباشرة بمشروع المقاومة والصراع مع المشروع الإسرائيلي ومع الكيان الإسرائيلي في هذا السياق".

وأضاف أنه "يمكنهم القيام بالعقوبات التي يريدونها، لا أعتقد أن لديهم شيء أكثر من الذي قاموا به، منعوا الهواء والمياه عن لبنان وحاصروا ولاحقوا ووضعوا عقوبات على الكثير من الأشخاص، وبالنهاية يقولون أن البلد لديه مشاكل وصعوبات، هذه الصعوبات والمشاكل المالية والاقتصادية وكل الصعوبات الموجودة في لبنان، هي صناعة غربية وصناعة الحصار والعقوبات المفروضة على لبنان".

كذلك شدد قبلان على أن "مرشح حركة "أمل" و"حزب الله" هو سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وأعلنا مع الأخوة في "حزب الله" أكثر من مرة بأنه ليس لدينا مخطط ثان وليس لدينا طرح آخر، نحن متمسكون بهذا الطرح"، مشيرًا إلى أن "مرشحنا يملك جميع المواصفات التي تؤهله لأن يكون رئيسًا للجمهورية والآخرين لا يملكون أي مبرر لرفض هذا الترشيح لأنه ليس لديهم الحجة والمنطق، التي تجعل من هذا الترشيح غير قادر على الوصول إلى ما هو مرسوم".