شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يعزى العراق قيادة وحكومة وشعبًا فى ضحايا حريق نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، برقية تعزية إلى الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، فى ضحايا حريق حفل الزفاف، الذى وقع مؤخرًا بمحافظة نينوى.

كما بعث برقية مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني.



وأعرب الملك عبدالله الثاني، فى البرقيتين، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والشعب العراقى بهذا المصاب الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.