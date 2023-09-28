شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للانتخابات" بالإمارات تخصص تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا للجنة للتصويت عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فى الإمارات، اليوم الخميس، عن تخصيص التطبيق "شارك للإمارات"، والموقع الإلكترونى للجنة الوطنية للانتخابات، وتطبيقها الذكى، لعملية التصويت عن بعد فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك يأتى إلى جانب توفر التصويت فى مراكز الانتخاب التى اعتمدتها اللجنة والمنتشرة فى الإمارات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين خلال أيام التصويت الأربعة التى تمتد من 4 الى 7 أكتوبر 2023.



ويأتى إطلاق التطبيق "شارك للإمارات" فى إطار حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على توظيف جميع الإمكانات والتقنيات لتنفيذ الدورة الخامسة من الانتخابات على النحو الأمثل.



وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت عن بعد سيكون متاحًا على مدار (24) ساعة، ابتداءً من الساعة (التاسعة) من صباح يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وحتى الساعة (الثامنة) من مساء يوم السبت 7 أكتوبر 2023، بتوقيت الإمارات، وذلك عبر تطبيق (شارك للإمارات)، ورابط التصويت فى التطبيق الذكى للجنة وموقعها الإلكترونى uaenec.ae.



ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية uaepass، وتحميل تطبيق "شارك للإمارات" ليتمكنوا من التصويت عن بعد، حيث يتوافر التطبيق فى متجر "آبل ستور"، ومتجر "جوجل بلاي".



وبحسب الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023، ينطلق التصويت المبكر، يوم 4 أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (التصويت إلكترونياً فى 9 مراكز انتخابية، وعن بُعد)، على أن يُخصص يوم 6 أكتوبر للتصويت عن بُعد فقط، كما سيكون يوم 7 أكتوبر يوم الانتخاب الرئيس عبر التصويت الإلكترونى فى 24 مركزاً انتخابياً، أو "التصويت عن بُعد".



من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، مقار المراكز الانتخابية، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023 خلال يومى التصويت المبكر (4 و5 أكتوبر) ويوم الانتخاب الرئيسى (7 أكتوبر).



وتضم قائمة المراكز الانتخابية المعتمدة ليوم الانتخاب الرئيسي، 24 مركزًا على مستوى الإمارات، كاملة التجهيز بشكل يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة، فيما تفتح 9 مراكز منها أبوابها خلال يومى التصويت المبكر.



وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المراكز الانتخابية تم توزيعها بشكل مدروس وضمن خطة محددة تضمن لجميع أعضاء الهيئات الانتخابية إمكانية الوصول إليها والإدلاء بأصواتهم، مبينة أن جميع المراكز الانتخابية مجهزة لاستيعاب أعداد كبيرة تتناسب مع عدد الهيئات الانتخابية.



وأوضحت اللجنة أنها راعت فى التوزيع المدروس للمراكز الانتخابية، عوامل حيوية مثل أماكن توزّع الهيئات الانتخابية جغرافياً، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.



ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين إلى المشاركة بفاعلية فى عمليات التصويت، لما فيه من تعزيز المشاركة السياسية، والارتقاء بالعمل البرلمانى فى الإمارات، وتعزيز دور المواطن فى عملية صنع القرار.



ووفقًا للجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2023، تتيح فترة التصويت المبكر للناخبين، الإدلاء بأصواتهم مبكراً فى يومى 4 و5 أكتوبر، فى 9 مراكز منتشرة فى جميع الإمارات، وذلك من الساعة (التاسعة) صباحًا حتى (السادسة) مساءً، لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 9 ساعات كاملة فى اليوم الواحد.