شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي: المشير خليفة حفتر يلتقى الرئيس بوتين في العاصمة موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الخميس، عن لقاء جمع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في العاصمة موسكو.

ووصل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى روسيا الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان لها إنه " بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية، وصل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر إلى روسيا اليوم ، حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف فى مقدمة مستقبليه.

وأضاف البيان:" أجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطني للدولتين ترحيباً بزيارة القائد العام لروسيا".

وتابع البيان :" تشهد هذه الزيارة إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".