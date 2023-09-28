السعودية توافق على اتفاقية الربط السككي مع الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن الموافقة جرت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي.

1 أكتوبر 2022, 15:02 GMT

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، في تقرير سابق، إن طول خط السكة الحديدية الذي يربط الدولتين يصل طوله إلى 115 كيلومترا.

يذكر أن مشروع إنشاء سكك حديدية لربط دول مجلس التعاون الخليجي تحت باسم "قطار الخليج" يقدر طوله الإجمالي بنحو ألفين و117 كيلومترا، ويشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

19 ديسمبر 2021, 20:06 GMT

ومن المقرر أن يمتد مسار السكك الحديدية الخليجية بين دول مجلس التعاون، حيث يبدأ من الكويت إلى الدمام في السعودية ثم البحرين، بينما يمتد مسار آخر من الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، حيث يربط قطر بالبحرين أيضا.

كما يمتد مسار القطار من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ثم إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، عبر صحار.

ويؤكد خبراء أن هذا المشروع سيمثل طفرة كبرى في عملية التنقل والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات عبر موانئ بعض الدول.