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السعودية توافق على اتفاقية الربط السككي مع الكويت

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء "واس"، التي أشارت إلى أن الموافقة جرت خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي.
قطار يعبر جسر الصداقة، الذي يمتد على نهر يالو بين الصين وكوريا الشمالية، في مدينة داندونغ الصينية الحدودية، في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 22 فبراير/ شباط 2019 - الخليج 365 عربي, 1920, 01.10.2022

1 أكتوبر 2022, 15:02 GMT

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، في تقرير سابق، إن طول خط السكة الحديدية الذي يربط الدولتين يصل طوله إلى 115 كيلومترا.

يذكر أن مشروع إنشاء سكك حديدية لربط دول تحت باسم "قطار الخليج" يقدر طوله الإجمالي بنحو ألفين و117 كيلومترا، ويشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

قطار سريع - الخليج 365 عربي, 1920, 19.12.2021

19 ديسمبر 2021, 20:06 GMT

ومن المقرر أن يمتد مسار السكك الحديدية الخليجية بين دول مجلس التعاون، حيث يبدأ من الكويت إلى الدمام في السعودية ثم البحرين، بينما يمتد مسار آخر من الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، حيث يربط قطر بالبحرين أيضا.

كما يمتد مسار القطار من السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ثم إلى مسقط، عاصمة سلطنة عمان، عبر صحار.

ويؤكد خبراء أن هذا المشروع سيمثل طفرة كبرى في عملية التنقل والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات عبر موانئ بعض الدول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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