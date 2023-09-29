شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يبحث مع البنك الأوروبى تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى بقصر الحكومة بالقصبة اليوم /الخميس/، مع نودريا مانسيروفا رئيسة بعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "BERD"، سبل تعزيز التعاون بين بلاده والبنك خاصة فى مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد التونسى.

وثمّن رئيس الحكومة -فى بيان نشر الليلة- مجهودات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى دعم تونس خاصة على الصعيد الاقتصادى والمالى والتقني، لاسيما فى الاقتصاد الأخضر، خاصة فى مجالات الطاقة والبيئة والادماج الاقتصادى والاجتماعى للنساء والشباب والفئات الهشة.



من جهتها، أعربت رئيسة بعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عن سعى المؤسسة المالية لمواصلة دعم تونس ومرافقتها ماليًا ولوجستيًا فى هذه المرحلة للمضى قدما فى الإصلاحات.