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إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر غزة

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القاهرة - سامية سيد - قررت إسرائيل، الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال أيام "عيد العُرش".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقاً)، إن الإغلاق سيسري بدءاً من منتصف ليل الخميس-الجمعة 29 سبتمبر حتى منتصف ليل السبت-الأحد 30 سبتمبر، بعد تقييم الوضع الأمني.

وتابع أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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