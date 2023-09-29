شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تفرض إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إسرائيل، الخميس، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال أيام "عيد العُرش". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقاً)، إن الإغلاق سيسري بدءاً من منتصف ليل الخميس-الجمعة 29 سبتمبر حتى منتصف ليل السبت-الأحد 30 سبتمبر، بعد تقييم الوضع الأمني. وتابع أن القرار اتخذ "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي".

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