مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل العملات المحلية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع الاتفاقية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس الخميس.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال محافظ البنك المركزي المصري، إن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".

وأوضح أن "عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين القاهرة وأبو ظبي".

16 أغسطس, 10:32 GMT

بدوره، صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، بأن "اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر".

وأضاف أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة لهما.