البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد دعم تونس لتنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الحكومة التونسية، جاء ذلك خلال لقاء الحشاني مع مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس "BEI"، جون لوك روفيرولت، مساء الخميس في قصر الحكومة في القصبة.

3 أغسطس, 17:21 GMT

وخلال اللقاء، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس لرئيس الحكومة ملخصا عن المشاريع التنموية التي يمولها البنك في عدة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية.

وعبّر المسؤول الأوروبي عن الاستعداد الكامل للبنك لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب البيان.

وتعاني تونس من مشكلة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.