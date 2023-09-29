وزير الدفاع الإسرائيلي: الموساد والجيش يدرسان تأثير "النووي السعودي" على بلادنا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، عن غالانت أن بلاده تعمل على التيقن وفحص ما إذا كانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وبشكل مسؤول، حيث يدرس الجيش والموساد في بلاده ملف البرنامج النووي السعودي.

أمس, 07:10 GMT

وأفادت الصحيفة بأن تصريحات غالانت جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الألماني، بوريس بيستوريوس في برلين، على خلفية التوقيع على وثيقة لدفع عملية بيع منظومة "حيتس 3" (آرو 3) من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى ألمانيا.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده شكلت فريقا لفحص تداعيات البرنامج النووي السعودي على بلاده، مكونا من مسؤولين من جهاز الموساد والجيش الإسرائيليين، على أن تصل نتائجه إلى رئيس هيئة الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي، وبعدها إلى غالانت نفسه.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، أن "إسرائيل ملتزمة بإحلال السلام مع المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على مصالحها الأمنية"، لافتا إلى أنه "كان علينا التغلب على المفهوم الذي كان سائدا حتى الآن أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون حل القضية الفلسطينية".

وكان حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، قد قام بزيارة إلى السعودية، الأسبوع الماضي، وقال إن "العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وتل أبيب".

26 سبتمبر, 11:44 GMT

وجاءت زيارة كاتس في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل والسعودية جهودهما للتوصل إلى اتفاق التطبيع، كما تتزامن مع وصول أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، إلى رام الله للمرة الأولى، من أجل تسلم أوراق اعتماده الدبلوماسية.

ووقعت إسرائيل اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية أمريكية، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

وتربط بعض التقارير ملف التطبيع مع السعودية بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل، حيث عبروا عن رفضهم اتفاقا يمنح المملكة القدرة على تخصيب ‏اليورانيوم، حتى ولو كان تحت مظلة أمريكية.‏