المبعوث الأممي إلى السودان ينهي عمله بدعوة لوضع حد سريع للحرب الدائرة في البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر فولكر سلسلة تغريدات على حسابه الخاص في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مساء أمس الخميس، موجها نداء أخيرا إلى طرفي الصراع في السودان بالإسراع في وقف إطلاق النار بينهما.
وأوضح بيرتس أنه سيترك خلفه فريقا أمميا سيواصل دعم تحقيق هذه التطلعات، مستطردا: "بينما أودعكم، أختتم بنداء جاد للمسؤولين لوضع حد سريع للحرب، لصالح هذا البلد الحبيب وشعبه".
10 أغسطس, 15:24 GMT
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، أنها أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس غير مرغوب فيه.
واعتبر البرهان أنه "ما كان لحميدتي أن يتمرد لو لم يجد إشارات تشجيع من أطراف بينها بيرتس"، وفق قوله.
ويشار إلى أنه في يناير/ كانون الثاني 2021، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الألماني، فولكر بيرتيس، ممثلا خاصا له في السودان ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس).