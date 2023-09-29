صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الصندوق في بيان، أمس الخميس، أن القرض سيكون على فترة 18 شهرا.

وأضاف أن القرض يهدف إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده.

وأوضح أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".

كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل/ نيسان الماضي.

وكان المغرب قد تعرض لزلزال بقوة 7 درجات، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق.

أمس, 08:57 GMT

وأدى الزلزال الذي وقع ليل 8 إلى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري في إقليم الحوز جنوب مراكش، إلى مقتل نحو 3000 شخص وخلف أكثر من 5600 جريح، وتشريد الكثيرين.

واعتمدت المملكة خطة تنموية بقيمة 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة.