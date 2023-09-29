الإمارات تدعو دول مجلس التعاون للتوقيع على إعلانها حول النظم الغذائية والعمل المناخى

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القاهرة - سامية سيد - دعت وزيرة التغير المناخى والبيئة الإماراتية مريم بن محمد المهيرى، دول مجلس التعاون الخليجى إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخى، ودعم توجهات الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 نحو تعزيز نظم الغذاء فى مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات العالمية والمساهمة فى القضاء على الجوع فى العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك جاء خلال مشاركة المهيري في الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول المجلس في العاصمة العمانية مسقط .

وقالت المهيري، إن مؤتمر الأطراف COP28 سيوفر فرصة كبيرة لإبراز الجهود الخليجية المشتركة في مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والطبيعة أمام العالم، مؤكدة أن بلادها حريصة على لعب دور عالمي مؤثر من خلال "برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة" من أجل حشد دول العالم للتوقيع على "إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي".

وأوضحت أن الإعلان يهدف إلى تعهد الدول بالاستثمار في أنظمة مستدامة وأكثر فاعلية تحقق عدة أهداف جوهرية من بينها تقليل البصمة الكربونية لمنظومة الغذاء التقليدية التي تتسبب حالياً في حوالي ثلث الانبعاثات العالمية، بجانب تقليل استهلاك الموارد الطبيعية من المياه.

بالإضافة إلى ضمان إنتاج غذائي مستدام ووفير يساهم في حل مشكلة الجوع في العالم التي خلفت ورائها حوالي (783) مليون شخص عانوا من الجوع العام الماضي وحده.

وأشارت إلى أن إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي يتناسب تماماً مع توجهات المنطقة ويساهم في حل تحدياتنا الغذائية المشتركة.