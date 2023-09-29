شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى وبعثة الاتحاد الأفريقى يبحثان تسريع العمليات ضد العناصر الارهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش الصومالى الجنرال إبراهيم شيخ محيى الدين، مع القائد العام لقوات بعثة الاتحاد الأفريقى الانتقالية فى الصومال "أتميس" سام أوكيدينج، سبل تسريع العمليات الجارية ضد العناصر الإرهابية فى كافة مناطق البلاد.

وأكد قائد الجيش الصومالى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، حرصه على تنظيم الدعم الفني والعسكري للمرحلة الثانية من عملية اجتثاث مليشيات الشباب من البلاد والمنطقة برمتها، لتحقيق السلام والاستقرار. وأشاد سام أوكيدينج بجهود الحكومة في تحرير البلاد من الإرهاب وتسريع المرحلة الثانية من عمليات القضاء على مليشيات الشباب الإرهابية الذين يشكلون خطرا على حياة الشعب الصومالي وتنميته.

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